Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : "Les Voyageurs de St Front en Périgord"

Ghislaine de Rose est une autrice périgourdine, passionnée d'histoire, de patrimoine et du partage de celui-ci. A l'origine, c'est une discussion avec quelques autres amis périgourdins qui l'a amenée à écrire sur la cathédrale Saint Front de Périgueux, la grande attraction touristique de la ville.

Plus qu'un livre sur la Cathédrale, c'est un livre sur le fondateur de la ville, Saint Front, donc. Un roman qui contient à la fois nombre de légendes et de faits historiques vérifiés durant les quatre ans d'écriture de l'oeuvre. C'est un roman qui traite de plusieurs époques : en 2019 avec un archéologue et un professeur d'histoire qui sont mandatés pour des recherches sur l'évêque, et au 6e siècle avec des personnages du passés qui évoluent dans ce monde de façon romanesque. L'histoire ancienne s'intercale alors dans le présent des deux jeunes scientifiques investigateurs.

Ecoutez l'interview de Ghislaine de Rose, l'autrice des "Voyageurs de Saint Front en Périgord" Copier

A travers les personnages et les époques, Ghislaine de Rose a pu évoquer plus que simplement l'Histoire. Elle évoque les religions, les guerres, l'écologie et les humains aussi, dans un style harmonieux et musical, après ses quelques recueils de poésie précédemment édités "Saisons et points de suspension" et "Le Roi des eaux" sous le pseudonyme de Garance Audebert.

C'est un livre qui conviendra aux périgourdins qui ont envie d'en savoir plus sur leur histoire ou du moins celle de leur patrimoine, mais qui conviendra aussi à ceux qui souhaitent découvrir la cathédrale et ses secrets sous un angle plus légendaire et historique.

Les voyageurs de Saint Front en Périgord par Ghislaine de Rose - Bichelamar

Les Voyageurs de Saint Front en Périgord, par Ghislaine de Rose, aux éditions Bichelamar est à retrouver dans les librairies de Périgueux.