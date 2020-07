Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : « Nocturnes en Périgord » de Michel de Caurel

Le Périgord est connu et apprécié pour ses châteaux. Mais avec Michel de Caurel, il n’est pas question de tourisme. L’auteur a choisi ce décor pour son roman « Nocturnes en Périgord ». Enquêtes au programme !

Alors que l’été bât son plein en Périgord, vous avez peut-être visité et (re)découvert les magnifiques châteaux qui font la réputation du département. Que diriez-vous de vivre une aventure folle en suivant les enquêtes de Léo Bourdan ? C’est ce que vous propose Michel de Caurel avec son nouveau roman « Nocturnes en Périgord ».

Pour ce quatrième roman, Michel de Caurel met en scène l’ancien journaliste Léo Bourdan. Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, le personnage décide d’aider la police pour découvrir la vérité. Lors de son enquête, il est blessé et tombe dans le coma. Deux ans plus tard, quand il se réveille, il décide de reprendre l’enquête.

Au programme : deux nouvelles enquêtes dans ce quatrième roman et une intrigue qui plonge le lecteur au cœur des châteaux du Périgord. Après « Le blues du Périgord », « Périgord rhapsodie » et « Symphonie Périgord », Michel de Caurel revient avec un roman efficace qui vous accompagnera cet été, que vous soyez en Périgord ou ailleurs. Une manière originale pour cet auteur installé en Dordogne de transmettre sa passion pour une région qu’il affectionne.

Ecoutez l'interview de Michel de Caurel, auteur de "Nocturnes en Périgord" Copier

Le pitch : Les nuits périgourdines sont-elles différentes des autres ? Non bien sûr… sauf au Château de la Courverie à Sorillac. Léo, Louison et d’autres encore le vérifieront à leur dépens. Quand le passé se heurte violemment au présent, que la raison cède à la folie, que la vengeance prend le pas sur le pardon, que la haine s’affranchit de la bienveillance et que le mal prend visage humain… c’est rarement pour le meilleur, souvent pour le pire, toujours pour l’inimaginable.

L'écrivain Michel de Caurel -

« Nocturnes en Périgord » de Michel de Caurel paru chez Geste éditions