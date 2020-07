Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : « Poly » de Nicolas Vanier aux éditions XO

Aventurier, écrivain, cinéaste, amoureux de la nature, Nicolas Vanier reprend un classique des années 60 et raconte l’histoire de « Poly ». Un sujet taillé sur-mesure pour l’auteur de « Belle et Sébastien ».

Nicolas Vanier est un homme aux multiples talents. Homme d’image derrière la caméra, il joue aussi avec les mots dans ses romans où l’aventure est souvent associée aux grandes problématiques de notre planète. Environnement, condition animale… l’auteur est engagé et transmet son message avec ses films et ses livres.

Son nouveau roman « Poly » se place dans la lignée de ses précédentes productions cinématographiques et littéraires. Adaptation de la série culte des années 60 signée Cécile Aubry, ce livre s’adresse à toute la famille et met en lumière l’intelligence de l’enfance face à la condition animale, en racontant l’amitié entre cette petite fille et ce poney maltraité.

Ecoutez l'interview de Nicolas Vanier auteur de "Poly" Copier

Toujours d’actualité, ces sujets permettent à Nicolas Vanier de pousser un cri du cœur : « un plaidoyer pour que les animaux enfermés indignement ne le soient plus, notamment dans les cirques où les conditions de vie et de dressage sont encore, par endroits, inacceptables ».

« Poly » est aussi une plongée dans une époque pas si lointaine et pourtant si différente : les années 60. « Pour tous les baby-boomers, c’est une décennie rêvée. À la télévision, tout était encore en noir et blanc, mais dans la vraie vie, c’était un festival de couleurs : les voitures, les robes, les objets… Mon film, d’ailleurs, jouera sur la poésie, la spontanéité et la gaieté de ces années multicolores. Il montrera ces petits villages du Gard ou des Cévennes aux maisons anciennes, tous habillés de fleurs où les papillons font la fête. » Car la bonne nouvelle est bien là : Nicolas Vanier prépare un film pour le mois d’octobre 2020. Sans aucun doute un régal pour les amateurs de belles images et de jolies histoires !

"Poly" le nouveau roman de Nicolas Vanier - DR

Le pitch : Été 1964. À Beaucastel, dans le Gard, les chansons yéyés résonnent dans les transistors et les enfants piquent une tête dans les eaux claires de la Cèze pour se rafraîchir. Dans ce décor idyllique, pourtant, Cécile ne cesse de pester. Pourquoi sa mère, Louise, lui a fait quitter Paris pour ce « trou paumé » ? Ici, rien ne va pour elle : sa nouvelle maison est sordide, les gamins du coin sont moqueurs, son père, parti en Italie, lui manque. Quant à Victor, un homme très louche propriétaire d’un château en ruines, il tourne un peu trop autour de sa mère. Cécile se sent seule, elle s’ennuie tellement… Jusqu’à l’arrivée en fanfare d’un cirque dirigé par l’autoritaire Brancalou. La vedette du spectacle est un poney nommé Poly. Entre l’animal maltraité et l’enfant naît une incroyable amitié. Le début d’une folle et belle aventure qui les mènera loin de cet environnement hostile. Et leur fera braver tous les dangers…

« Poly » de Nicolas Vanier aux éditions XO