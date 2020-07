Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : « Un homme averti ne vaut rien » de Romain Sardou

« Derrière toutes les grandes richesses se cache un grand crime ». Voilà la citation qui a tout déclenché. Romain Sardou vous explique comment et pourquoi.

Cinq ans plus tard, cette phrase a laissé la place à un roman, « Un homme averti ne vaut rien » signé Romain Sardou. Pour son douzième roman, l’auteur nous offre une histoire dense entre saga familiale et thriller. Né de l’idée que derrière toute grande fortune se cache un crime, ce livre fait voyager le lecteur dans l’histoire de l’Amérique et de l’Angleterre à travers les secrets de deux familles : les Muir et les Bateman. Des noms qui rappelleront des souvenirs aux fidèles lecteurs de l’auteur puisque ces familles étaient au cœur de ses précédents romans « America », « La Treizième colonie » et « La main rouge ».

« Un homme averti… se passe de nos jours, deux siècles plus tard » explique Romain Sardou. « Je reprends mes familles mais pour une histoire totalement autonome des récits antérieurs. »

"Un homme averti ne vaut rien" de Romain Sardou - DR

Fidèle à son style, Romain Sardou dépeint aussi la société et l’Amérique qu’il aime raconter dans ses livres. On y retrouve sa passion pour l’histoire et les États-Unis, en effet, après avoir raconté dans « America » les idéaux des heures glorieuses d’un pays et d’un peuple en construction, ce livre cherche là où l’esprit des pionniers américains s’est perdu.

Avec « Un homme averti ne vaut rien », l’écrivain propose un thriller palpitant et une saga familiale poignante au cœur de l’Amérique. Guerres de pouvoir au sein d’un clan mafieux, secrets de famille, ambitions folles, amours contrariées… « Un homme averti ne vaut rien » est le roman de l’amour fou et de la vengeance totale.

Le pitch : lls ne se connaissent pas. Michael Monroe a grandi à Londres, orphelin et pauvre. Mathilde Bateman est issue d’une famille richissime de New York. L’un n’a rien, l’autre a tout. L’un veut changer de vie, l’autre veut changer le monde. Ils n’auraient jamais dû se croiser. Mais autour d’eux assassinats et disparitions se multiplient. Au nom de quelle malédiction ? Des bords de la Tamise aux ports du Savannah, de Londres à Boston, Michael et Mathilde traquent la vérité sans idée de ce qu’ils vont découvrir. Sur leurs familles, sur leur passé, et donc sur eux-mêmes. Il est des crimes dont on hérite…

« Un homme averti ne vaut rien » de Romain Sardou aux éditions XO