Les livres de votre été avec France Bleu Périgord : Wilfried Desmond vous présente le nouveau "Thérébentine"

"Thérébentine fait la pluie et le beau temps", le nouvel album de Wilfried Desmond

Rien n’arrête la jeune Thérébentine ! Sortie de l’imagination de Wilfried Desmond, cette fillette est l’héroïne d’une série d’albums de bande dessinée à destination des enfants. Elle leur permet de jouer, de discuter et de rigoler. Avec elle, les lecteurs à partir de 4 ans peuvent la suivre dans ses aventures et ne s’ennuient pas une seconde.

Ecoutez l'interview de Wilfried Desmond, auteur de "Thérébentine fait la pluie et le beau temps" Copier

Avec déjà trois albums d’aventure et un album de goûters, la série Thérébentine s’agrandit avec un nouvel album hors-série consacré à la météo « Thérébentine fait la pluie et le beau temps » . Pour cela, Wilfried Desmond s’est entourée d’une spécialiste : Virginie Hilssone. Journaliste et présentatrice météo pour la télévision, elle maîtrise parfaitement le sujet.

C'est en regardant un bulletin météo à la télévision que Wilfried Desmond a l'idée d'en faire un hors-série.

Il y avait des animations sympa. C'était un peu technique. Je me suis dit qu'avec Thérébentine, il y avait moyen d'expliquer ces mêmes phénomènes de manière plus ludique. Quand Virginie Hilssone a découvert son univers, elle a dit oui tout de suite.

Extrait de "Thérébentine fait la pluie et le beau temps" - Thérébentine

Ainsi, elle accompagne les enfants à partir du cours élémentaire jusqu'en 6ème sur les problématiques météo et climat.

Arc-en-ciel, nuages, neige… tous les phénomènes climatiques sont abordés sous forme ludique. 27 pages pour apprendre et s’amuser en famille mais aussi dans le cadre scolaire puisque cet album est un outil pédagogique précieux pour les enseignants.

« Thérébentine fait la pluie et le beau temps » de Wilfried Desmond chez Gaut&Senon Edition