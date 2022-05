Lisez les mystères d'Apophis, découvrez Louis Moinet et gagnez une montre en or !

Un thriller qui combine habilement le mystère et la précision. A l'aube du XIXe siècle, l'horloger Louis Moinet a la lourde tâche de préserver le Trésor des Rois de France. Afin de mener à bien sa mission et de déjouer la traque d'Apophis, il glisse des messages secrets dans ses créations horlogères. Deux siècles plus tard, la course-poursuite est relancée. A l'aube du XIXe siècle, l'horloger Louis Moinet a la lourde tâche de préserver le Trésor des Rois de France.

Afin de mener à bien sa mission et de déjouer la traque d'Apophis, une secte puissante et sans scrupule, il glisse des messages secrets dans ses créations horlogères destinées aux grandes personnalités de son époque. Deux siècles plus tard, la course-poursuite est relancée. Cette fois, c'est Charlie James qui, face à Apophis, doit faire appel à toute son imagination pour contrecarrer les desseins de l'organisation du mal.

Seule l'interprétation des mystères de Louis Moinet le permettra. Va-t-il y parvenir ?

Les mystères d'Apophis de Jean-Marie Schaller aux éditions inFolio

Jean-Marie Schaller est né en 1959 à Delémont, dans le Jura suisse. Dès son enfance, il se passionne pour l'horlogerie et les voyages. Après avoir décroché le prix du meilleur élève à l'Ecole de Commerce, il entreprend des études de communication et de marketing. Son goût de l'exploration le conduira à Londres, à New York, ainsi qu'à Detroit où il s'intéresse à l'univers de l'automobile. Mais en bon Jurassien, l'horlogerie le ramènera au pays.

Après différentes expériences au service de marques internationales, il se lance dans une aventure inédite et risquée : la restauration du nom du grand horloger Louis Moinet.

Une lecture d’été idéale qui s’accompagne d’une chasse au trésor ludique et méticuleuse afin de gagner un cadeau incroyable ! (une montre en or Louis Moinet)

Retrouvez Jean-Marie Schaller dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :