“Les pavés sont durs aux âmes grises”, un roman sur le monde de la rue signé Georges Gautron

Alors que la crise sanitaire met la solidarité et l'entraide au coeur de l'actualité, un roman se plonge dans l'univers de la rue. Qui mieux que l'ancien président des Restos du coeur en Dordogne pour dépeindre un univers si particulier ? Georges Gautron connaît bien ce monde et ses difficultés. L'auteur de "L’Ombre de l’Orchidée (Éditions Secrets de Pays), Grand Prix Périgord de Littérature en 2017, signe "Les pavés sont durs aux âmes grises" chez le même éditeur.

Avec ce nouveau roman, Georges Gautron vous présente des personnages au parcours contrarié. Rien ne prédestinait Jacques, Marcel et Anne-Laure à se rencontrer. Et pourtant, la vie les rapproche dans la difficulté. Inspiré par des rencontres sur le terrain, le roman de Georges Gautron regroupe chemin de vie, amitié et solidarité, autant de sujets abordés dans ce roman prenant autour de ces personnages. Une belle manière aussi de rendre hommage à l'engagement des bénévoles des Restos du coeur.

