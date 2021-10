Les paysages intranquilles de François Nussbaumer et Jean-Christophe Bailly

La campagne de financement participatif à soutenir jusqu'au 15 octobre.

Il y a des projets qui passionnent leurs auteurs, mais ils ont parfois besoin d’un coup de pouce pour ne rien lâcher. C’est le cas du photographe alsacien François Nussbaumer qui s’associe avec l’écrivain Jean-Christophe Bailly pour signer le beau livre de photos "Paysages intranquilles", livre dont la parution aura normalement lieu en novembre 2021. Pourquoi j’en parle maintenant ? Car vous pouvez pré commander l’ouvrage pour moins cher via un financement participatif sur le site ulule. C’est la première originalité. La seconde est le propos du livre, de ces paysages intranquilles. Pendant deux ans, François Nussbaumer a arpenté la France sur les traces des grandes affaires criminelles qui se sont déroulées de la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours.

Sur chaque site, un paysage photographique a été réalisé. Le propos de François Nussbaumer n’est pas de s’inscrire dans une forme de voyeurisme macabre mais de réaliser un travail photographique purement paysager convoquant une forme de double regard entre l’aspect calme, reposant et esthétique de ce paysage et le trouble persistant, la mémoire sordide et souillée de ce lieu.

« Ce que vous voyez là n’est pas exactement ce qui vous est montré ». Les textes de Jean-Christophe Bailly accompagnent ces photographies dérangeantes. Les préventes du livre vont leur permettre de lancer l’impression et d'assurer la qualité de l'objet. Ils vous proposent le livre pour moins cher, livré chez vous, avec une offre de lancement à 42€ avant la vente en librairie. Il y a d’autres options si vous êtes fan. Avec un tirage photographique exclusif, en nombre limité. Nous vous mettrons le lien vers le financement participatif sur le site, vous avez jusqu’au 15 octobre pour décider de vous plonger dans ces paysages intranquilles !

