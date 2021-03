"Les petits papiers de Marie-Lou", un roman à suspense signé Corinne Javelaud

Avec une dizaine de romans à son actif, Corinne Javelaud met une nouvelle fois son style au service d'une histoire palpitante. Dans son nouveau livre "Les petits papiers de Marie-Lou" (Calmann Lévy Territoires), l'autrice vous présente Marie-Lou et sa famille. Serveuse dans une auberge et installée à Bordeaux dans les années 70, Marie-Lou vit une vie heureuse avec sa fille et sa mère. Cet équilibre familial va être troublé par l'arrivée d'une magnifique poupée dans le foyer. Ce cadeau d'anniversaire déniché chez un antiquaire déclenche des phénomènes étranges et pourrait être habité par des esprits. C'est le début du suspense pour Marie-Lou, sa famille… et les lecteurs !

Ecoutez l'interview de Corinne Javelaud pour son roman "Les petits papiers de Marie-Lou" Copier

"Les petits papiers de Marie-Lou" est un roman de Corinne Javelaud paru aux éditions Calmann Lévy Territoires.