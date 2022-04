Les pieds dans la terre : fermes d'hier et d'aujourd'hui

Fermes d'hier et d'aujourd'hui : que de changements pour les paysans et paysannes. Claire Lecoeuvre est allée les rencontrer.

Depuis des millénaires, les paysans et paysannes élèvent des animaux, cultivent la terre, récoltent fruits, légumes et céréales. Mais ces cent dernières années, leur métier a totalement changé. Pour répondre à une demande toujours plus importante, les champs se sont agrandis, les charrettes se sont transformées en tracteurs, les engrais chimiques et les pesticides se sont généralisés. Les haies séparant les champs ont disparu, tout comme de nombreux oiseaux, insectes et mammifères. Aujourd’hui, les paysans et paysannes souhaitent vivre dignement de leur travail, travailler leur sol sans l’abîmer, cultiver des produits de qualité, protéger l’environnement. Dans cet ouvrage, trois générations racontent leur métier, leur vie, leurs peurs et leurs espoirs.

Les pieds dans la terre de Claire Lecoeuvre aux éditions des éléphants

Claire Lecoeuvre connait bien ce milieu, ayant grandi avec des agriculteurs du côté de son oncle. Sa mère lui a aussi raconté beaucoup de leurs histoires. Autre détail important : cette journaliste du Lot aime beaucoup regarder les cartes aériennes anciennes : "on peut voir l'évolution assez incroyable de certains lieux, et j'avais envie de montrer l'évolution de ces campagnes". Pour mettre en lumière cette évolution, Claire Lecoeuvre choisit d'utiliser ces fameuses cartes satellites pour l'aspect technique, et d'aller à la rencontre de ces familles sur les exploitations pour l'aspect humain.

Les pieds dans la terre, c'est un album documentaire. Claire Lecoeuvre a été accompagnée pendant ses rencontres par l'illustrateur Arnaud Tételin, spécialisé dans l'illustration scientifique. Ensemble, ils racontent donc l'histoire de cinq familles, dont une basée à Saint-Eutrope-de-Born (Lot-et-Garonne).

Ecoutez Claire Lecoeuvre dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Claire Lecoeuvre dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier

Pieds dans la terre - Editions des éléphants

Pieds dans la terre - Editions des éléphants