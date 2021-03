"Les sept tours du diable", le polar ésotérique signé Jean-Luc Aubarbier

Jean Luc Aubarbier est de retour avec “Les sept tours du diable”, un roman ésotérique paru aux éditions City. Des retrouvailles avec Pierre Cavaignac et Marjolaine Karadec, ses célèbres personnages que les lecteurs retrouvent pour la sixième fois.

Pour ce roman, Jean Luc Aubarbier nous fait voyager à l'étranger, partant en Inde et en Asie. Il nous raconte l’histoire de Pierre et Marjolaine qui viennent en aide à un ami de Pierre emprisonné au Tibet. Ils vont tenter de le faire libérer. Ils découvrent à cette occasion l'existence de secrets ésotériques, peu connus et pourtant bien réels : les sept tours du diable. Il y aurait sur la planète sept tours pour sauver la Terre et dont la possession aurait le pouvoir sur le monde. A travers cette quête, on découvre une société secrète appelée Dragon Vert, qui veut mettre la main sur ses tours pour pouvoir établir un nouvel ordre racial. Le roman va se dérouler en Asie mais aussi en Europe, notamment en Périgord, à Dagpo, un des grands centres bouddhistes, mais aussi en Alsace et à Rochefort, en Charente-Maritime.

Comme pour la majorité des romans qu’il signe, Jean Luc Aubarbier se repose toujours sur une histoire avec des personnages et histoires véridiques. C’est le cas encore une fois pour ce roman “Les sept tours du diable”.