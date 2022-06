Les stars de la Coupe du Monde 2022 - Benjamin Danet

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane, Neymar Jr, Memphis Depay, Karim Benzema, mais aussi Griezmann, Lukaku, Modric, Dybala, etc. autant de noms mythiques et de footballeurs hors du commun qui, en l’espace de trois semaines lors de la prochaine Coupe du monde, vont bouleverser notre quotidien et alimenter la boîte à souvenirs.

Avec un véritable sens de l’anecdote et une grande connaissance du monde du football, Benjamin Danet se propose de revenir sur le parcours et les chances de ces véritables « stars » en omettant ni leurs prouesses sur le terrain dans leur club respectif ou en équipe nationale, ni leur destin ou leur histoire familiale parfois cabossée sans oublier leur réussite hors du commun dans la vie.

Le livre référence pour mieux comprendre les enjeux de la prochaine Coupe du monde.

Ecoutez Benjamin Danet dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

