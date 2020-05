Cinq adolescentes, intrépides et volontaires, se battent contre la démolition du bidonville où elle vivent, « les toits du paradis », situé en Inde dans la grande ville de Bangalore.

Mathangi Subramanian est une jeune auteure, éducatrice aux Etats-Unis, où elle est née, elle a aussi vécu en Inde à New Dehli. « Les toits du paradis », son premier roman paru aux éditions de l'Aube, est le coup de cœur de Nicolas de Laek de la librairie L'Ancre des Mots à Sablé

Entretien avec Nicolas de Laek Copier

Ce mardi 12 mai, Nicolas vous accueille en boutique ce matin entre 9h30 et 12h30, et cet après-midi 14h30 et 19 heures. La librairie est ouverte du mardi au samedi.