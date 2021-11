"Les vacances de Donald", quand Donald Duck quitte la ville pour la campagne

Le râleur mais toujours très drôle Donald Duck se retrouve dans une nouvelle aventure racontée par Brrémaud et Bertolucci : "Les vacances de Donald". Une bande dessinée muette, sans bulles, mais où transparaissent tous les bruits de la nature et les émotions de Donald et de ses amis. Vous rencontrerez notamment des animaux connus comme Tic et Tac ou l'ours Humphrey !

Frédéric Brémaud, le scénariste de la bande dessinée, nous a raconté comment il a fait vivre Donald Duck dans sa nouvelle aventure qui résonne tout particulièrement en cette période où nombreux sont ceux qui fuient la ville pour la campagne.

