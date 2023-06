Les voyages peuvent changer une vie

L’héroïne du roman « Sur les traces du Jasmin », Julie, est anéantie par la disparition de sa grand-mère. Elle va alors être amenée à traverser l’Italie et ses paysages, et à rencontrer diverses personnes. Sa vie présente va se mêler aux souvenirs contenus dans un carnet, précisément écrits par sa grand-mère plusieurs années auparavant, et racontant son propre parcours. De similitudes en d’heureuses coïncidences, Julie, avec toute son insouciance, va donc voyager, et avancer…

ⓘ Publicité

loading

Couverture Sur les traces du jasmin - © Editions Baudelaire

« Sur les traces du jasmin » , par Laura Follain, est paru aux éditions Baudelaire.