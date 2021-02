Leurs épées en socs de charrue

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de l'ouvrage Copier

Georges et Charles vivent dans un petit village alsacien à une trentaine de kilomètres de Strasbourg où ils sont étudiants. Leur père, boulanger du village, suit avec angoisse l'essor du nazisme. En septembre 1938, en pleine crise des Sudètes, les deux frères rencontrent Juliette, une jeune parisienne de 18 ans, militante et activiste internationaliste. Mais l'Europe se précipite vers la guerre. Quand elle éclate, chacun est confronté à des choix difficiles entre intérêts personnels, sentiments et convictions profondes. Les trois jeunes gens volent vers des destins très différents et, pourtant, un lien fort les unit qui sera mis à l'épreuve jusque dans les steppes de Russie.

Le rapport au père, les liens du sang, la quête d'identité et de liberté, la rédemption sont les thèmes de ce roman dans lequel la violence de l'époque révèle avec cruauté la véritable nature des âmes.

Couverture du livre - Editions du Caillou

Le lien du livre sur le site de l'éditeur.

Prix : 20 €