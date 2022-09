Lire en poche, le salon du livre de poche, s'installe à Gradignan pour la 18ème édition du 7 au 9 octobre 2022

C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire dans le département. L'évènement "Lire en Poche" prépare sa 18ème édition à Gradignan les 7, 8 et 9 octobre prochain au parc de Mandavit.

Lire en Poche c'est plus de 100 auteurs présents sur le site pour rencontrer le public et dédicacer des livres. D'ailleurs il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges, car les auteurs "jeunesse" représentent près d'un tiers des auteurs qui font le déplacement jusqu'à Gradignan.

Plusieurs temps forts sont également prévus comme des rencontres, des conférences, des débats et d'autres animations à découvrir sur place.

Parmi les auteurs attendus à Lire en Poche : Michel Bussi, Mélissa Da Costa, Alain Damasio, Camille Kouchner, Pierre Lemaitre, Marie NDiaye, Marc Levy, Virginie Grimaldi, Agnès Desarthe, Olivier Norek

Florence Aubenas, marraine de l'édition 2023

Florence Aubenas est grand reporter pour le journal Le Monde. Elle a travaillé près de 20 ans à la rédaction du journal Libération, jusqu'en 2006 avant de partir pour l'hebdomadaire, le Nouvel Observateur les 6 années suivantes.

Essayiste, elle a publié plusieurs ouvrages comme "Le Quai de Ouistreham" en 2010 qui a reçu le prix Jean Amila-Meckert et le prix Joseph Kessel en 2010 et le Globe de Cristal 2011. Un livre dans lequel elle raconte la vie des plus précaires et des plus démunis. Pour cela, Florence Aubenas a vécu pendant 6 mois aux côtés de celles et ceux qui galèrent au quotidien, vivant de petit boulots comme le nettoyage des ferries entre Ouistreham et Portsmouth, d'où le titre du livre. La journaliste s'était alors inscrite à pôle emploi et s'était présentée comme une femme sans diplôme.

A Gradignan, Florence Aubenas participera à des tables rondes, notamment le samedi 8 octobre à 11h30 avec Caroline Lamarche et le dimanche 9 octobre à 15h avec Marie Desplechin. La journaliste sera également présente pour un petit déjeuner littéraire le samedi matin à 10h30 et sera en dédicaces de ses ouvrages sur le stand le librairie Mollat.

France Bleu Gironde en direct

France Bleu Gironde sera sur place pour vous faire vivre cet évènement ce samedi 8 octobre avec Marie-Corinne Cailleteau entre 10h et 12h30.