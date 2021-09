Près de 200 auteurs sont présents au "Livres dans la boucle", le salon littéraire de la rentrée à Besançon qui a lieu du 17 au 19 septembre 2021, dans différents lieux du centre-ville comme la place de la Révolution, à la Cité des Arts, au Musée des Beaux-Arts, l'espace Grammont, le Scènacle, les médiathèques, au jardin Saint Jacques (ou à la Maison des Sciences de l'Homme et l'Environnement en cas de pluie)...

--> Découvrir le programme complet de "Livres dans la boucle"

France Bleu Besançon en direct

France Bleu Besançon, partenaire du "Livres dans la boucle", vous donne rendez-vous samedi 18 septembre de 10h à 12h30, en direct de la place de la Révolution, pour une émission en direct, avec de nombreux auteurs invités. Une émission animée par Marie-Ange Pinelli.

Avec Christophe Ziri, nous vous ferons vivre en direct la Remise du Prix Jeunesse le samedi 18 septembre à 11h30 depuis la Médiathèque Pierre Bayle, en présence du lauréat. Le prix Jeunesse est sélectionné par les classes de CM1 et CM2 des écoles du Grand Besançon.

Infos pratiques

Protocole sanitaire :

L’ensemble des espaces dédicaces et rencontres sont accessibles sur présentation du pass sanitaire en vigueur aux dates du festival.

Tous les rendez-vous sont gratuits sur présentation des billets que vous pouvez obtenir en réservant vos places via le site livresdanslaboucle.fr ou par téléphone au 03 81 87 86 75 (lundi-vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00). Présentation sur site 15 minutes avant la rencontre, accès possible sans réservation préalable si des places sont disponibles le jour J.

L’accès aux espaces de dédicaces se fait librement, sans réservation, sur présentation d’un pass sanitaire.

Horaires : vendredi dès 15h30, samedi dès 10h30, dimanche dès 11h

Consultez et téléchargez le programme :

et retrouvez également toutes les informations