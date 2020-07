Livres de votre été avec France Bleu Périgord : « Dictionnaire renseigné de l’espionnage » de Michel Guérin

Ancien sous-directeur de la DST, ex-directeur central adjoint de la DCRI et ancien inspecteur général de la DGSI, Michel Guérin est un expert de l’espionnage. Avec son « Dictionnaire renseigné de l’espionnage » paru chez Mareuil éditions, il ouvre la porte de ce monde qui intrigue et fascine tant.

«Peu de domaines sont aussi fantasmés que le monde de l’espionnage. Et pour cause : chacun se méfie de ce qu’il ne connaît pas. Le grand public n’entend parler des services secrets qu’à l’occasion d’affaires louches. […] Quelle que soit l’époque, les espions n’ont jamais été bien vus. » (Extrait de l’introduction)

A travers des affaires célèbres et d’autres moins, l’auteur plonge le lecteur dans l’univers de l’espionnage. Sous différentes rubriques et une centaine d’entrées librement choisies, Michel Guérin nous livre quelques clés pour comprendre ce monde mystérieux et confidentiel. De Sun Tzu à Anna Chapman en passant par James Bond et OSS 177.

« Dictionnaire renseigné de l’espionnage » de Michel Guérin chez Mareuil Editions