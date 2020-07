Johnny Hallyday a marqué son époque par sa musique… mais il a aussi fait les titres de la presse avec ses relations amoureuses. Dans son livre « Johnny Hallyday, femmes et influence », Frédéric Quinonero revient sur ces relations liées à jamais à l’histoire du rockeur.

Livres de votre été avec France Bleu Périgord : « Johnny Hallyday, femmes et influence » de Frédéric Quinonero

Sylvie Vartan... et toutes les femmes de la vie de Johnny

Spécialiste de chanson et de cinéma, Frédéric Quinonero est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages biographiques dont beaucoup font référence. Dans son nouveau livre, « Johnny Hallyday, femmes et influence » paru chez Mareuil éditions, il s’intéresse à l’interprète des tubes tels que « Allumer le feu », « Marie », « Que je t’aime »... Disparu depuis le 5 décembre 2017, le rockeur a laissé son empreinte dans l’histoire de la musique. Mais ses histoires amoureuses ont aussi fait couler beaucoup d’encre.

Sylvie, Nathalie, Adeline, Laeticia… Ces femmes ont fait partie de la vie de Johnny Hallyday. Passion intense, paternité, calme et sérénité, héritage… Frédéric Quinonero raconte ce Johnny privé et comment ces relations ont eu un impact sur sa vie et sa carrière. L’auteur met en lumière son rapport aux figures féminines qui ont rythmé sa vie. Mère, tante, cousine, filles, conquêtes d’un été ou un peu plus…

Frédéric Quinonero s’invite dans la sphère privée du chanteur et mène une véritable enquête pour comprendre la place occupée par ces femmes. Furent-elles muses, confidentes, inspiratrices, conseillères ? Quelle influence ont-elles exercé sur la star, l’homme ? « Johnny Hallyday, femmes et influence » plaira aux fans du chanteur… mais pas seulement !

"Johnny Hallyday, femmes et influence" de Frédéric Quinonero -

Pour les fans !

Le chanteur sera également à l’honneur sur les écrans des salles obscures. En effet, à la fin de l’année, Johnny Hallyday fera l’objet d’un long-métrage actuellement en montage. Tourné en 2016 aux Etats-Unis, ce film montrera le dernier road-trip du chanteur. L’Amérique, le rock’n’roll, les motos et les potes sont au programme de ce film dédié à l’idole des jeunes.

« Johnny Hallyday, femmes et influence » de Frédéric Quinonero chez Mareuil éditions