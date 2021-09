“Longtemps je t’ai cherché”, un livre autour de la résilience après des violences conjugales

Construire sa vie, c’est un des plus beaux chefs-d'œuvre. Victime de violences conjugales, Myrlène Sarrazin raconte son histoire et témoigne de sa résilience dans son livre “Longtemps je t’ai cherché” paru chez P.L.B éditeur, une maison d’édition installée au Bugue en Dordogne.

Un livre coup de poing d’amour

Véritable cri bouleversant sur la résilience après l’épreuve des violences conjugales, Myrlène Sarrazin livre ici un témoignage fort et d’une force inouïe. Son objectif : faire de ses épreuves une force pour avancer et se libérer et transmettre ce message d’amour pour redonner confiance. Après avoir signé deux livres de poésie intimiste, Myrlène Sarrazin propose à nouveau des textes et poèmes pour vous parler de son histoire avec ce livre que vous aurez du mal à lâcher jusqu’à la dernière ligne.

