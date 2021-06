"Ma vie est un sport d’équipe" : un livre de Laetitia Bernard, journaliste et cavalière 

Aveugle de naissance, Laetitia Bernard a un parcours incroyable où tout devient possible. Elle se raconte dans le livre "Ma vie est un sport d’équipe" paru aux éditions Stock et Radio France.

Concilier passion et métier, c'est ce qu'a réussi à faire Laetitia Bernard. Journaliste sportive à Radio France, elle est aussi cavalière de haut niveau. Championne de France en sauts d’obstacle handisport, elle est aveugle de naissance. Sa vie est un véritable sport d’équipe. C'est ce qu'elle écrit dans son livre "Ma vie est un sport d’équipe" (éditions Stock/Radio France).

Ecoutez l'interview de Laetitia Bernard pour son livre "Ma vie est un sport d'équipe" Copier

4h30 du matin, deux réveils sonnent, Laetitia Bernard est journaliste sportive à la matinale de France Inter et de franceinfo. Elle n’allume pas la lumière pour se lever, se doucher et démarrer la journée. Pourquoi ? Parce qu’elle est aveugle de naissance. Certes elle ne deviendra jamais actrice, mais sa vie est un véritable sport d’équipe : aidée de ses parents, d’enseignants, de bonnes copines, de chevaux, et dotée d’un mental à toute épreuve, elle s’intègre parmi les écoliers et collégiens valides, jusqu’au bac obtenu avec une mention bien. Le mental ? C’est l’allié des sportifs de haut niveau. Laetitia va le devenir : championne de France en sauts d’obstacle handisport, elle noue avec les cavaliers qui l’accompagnent, des relations exceptionnelles. Ce qu’elle nous raconte dans ces chapitres fascinants, c’est tout ce que l’on peut faire, avec un handicap, plutôt que de s’arrêter à ce que l’on ne peut pas faire. Qui lui aurait prédit qu’elle intègrerait Sciences-Po Strasbourg, qu’elle passerait une année Erasmus à Berlin, qu’elle poursuivrait ses études de journalisme, au CFJ ? Elle décrit son quotidien avec un souci de vérité, un humour joyeux, une intelligence des situations tel qu’on aimerait, à notre tour, faire équipe avec elle.