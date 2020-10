Maison ronde, la Maison de la Radio en bande dessinée

Pénétrer au coeur de la Maison de la Radio, sur les bords de la Seine à Paris, c'est ce qu'a fait Charlie Zanello, illustrateur et auteur de bande dessinée.

Charlie Zanello a passé plusieurs mois en immersion dans la Maison de la Radio, visitant les stations de radio, les services qui font tourner au quotidien ces antennes que vous connaissez bien, découvrant des lieux insolites et des métiers essentiels. Il s'est aussi autorisé quelques escapades hors les murs, pour voir la radio se faire sur le terrain, en particulier sur le Tour de France.

Avec finesse et humour, le bd reporter livre une enquête passionnante entre et hors les murs d'une véritable institution, publiée depuis quelques jours en coédition avec les Editions Dargaud.

Pour vous procurer cette bande dessinée, le site des Editions Radio France

Bienvenue à France Bleu, dont les bureaux sont installés à quelques centaines de mètres de la Maison de la Radio.

L'entrée des bureaux de France Bleu - Charlie Zanello

Et clin d'oeil aux équipes de Radio France, notamment France Info et France Bleu, sur le terrain à l'occasion du Tour de France !

Les équipes de Radio France sur le Tour de France © Radio France - Charlie Zanello

Charlie Zanello, né en 1985, est auteur de bandes dessinées et illustrateur. Il suit des études artistiques avant d’officier durant six années à la librairie du Centre Pompidou-Metz. Depuis 2012, il publie ses dessins dans le mensuel Fluide glacial. Tout en animant des ateliers dans des écoles, des prisons et des mairies, il travaille avec divers éditeurs comme Le Gouteur chauve, Le Mégot, Le Potager moderne ou Radio Nova. Il est l’auteur de Dedans le Centre Pompidou-Metz (Dargaud, 2018).