Mare Latinu : Revue I Vagabondi n°2 « la Nature la Sexualité »

Le plus simple pour apprendre à connaitre le nouveau numéro de « cette revue de création des deux rives de la Méditerranée » est l’édito de Jean-Jacques Colonna d’Istria :

"-D’un romancier, on dit toujours que son deuxième opus est décisif pour sa carrière : ou bien il confirme les qualités de son premier roman et il est promu écrivain, ou bien il n’avait plus rien à dire et cette seconde tentative, moins réussie, est déjà de trop et le discrédite à jamais. Nombre d’écrivains au XXème siècle seront les victimes de ce phénomène. Il me semble qu’il puisse en être de même avec une revue. Ou bien ce deuxième numéro qui aura été le second, aura suscité chez le lecteur l’envie d’en lire une troisième livraison, voire une quatrième, puis encore une autre…

Gageure donc que d’oser un nouvel envoi avec ce numéro 2 de I Vagabondi. Les lecteurs jugeront

Dans cette nouvelle livraison, il n’est plus question de Festival Romain Gary que la coronavirus a emporté, mais _il reste la Méditerranée au centre des débats, avec deux thèmes récurrents, éternels et donc bien actuels_… Le premier plébiscité par les jeunes lecteurs - on s’en doutera :« la sexualité ». Le second, par d’autres, peut-être « moins jeunes », encore que... :« Le respect de la nature », ce dernier thème nous ayant paru être une évidence, suscitée par une citation empruntée au magnifique philosophe Marcel Conche extraite de son essai « La nature et l’homme » paru aux éditions « Les Cahiers de l’Egaré » en avril dernier : « le respect n’est pas dû seulement aux humains mais à tout ce qui vit y compris le ver de terre ».

la nature la sexualité - Ed Scudo

Si l’esprit du premier numéro s’est en effet ouvert à de nouveaux espaces et de nouveaux thèmes, il s’est enrichi grâce à la participation de créateurs venus de « l’extérieur » à la Corse, notamment avec le romancier turc Nédim Gürsel, le journaliste italien Alessandro Michelucci, la provençale Marilyne Bertoncini, l’andalouse Rosa Romojaro ... La création graphique n’a pas échappé à cette ouverture grâce à l’artiste roumaine Karin Guni, à l’algérien Rachid Koraïchi, à la photographe Mathilde Collot, retirée en Italie ou encore à Julien Blaine, toujours fidèle au Moulin de Ventabren."(JJ Colonna d’Istria Edition du SCUDO)

Retrouvez ICI l’édition numérique de I Vagabondi.