Marie et Sylvie Prat fondatrice de la maison d'édition Plume Libre à Linxe, invitées de Bravo les femmes.

C'était leur rêve de petites filles, monter leur propre maison d'éditions. C'est chose faite aujourd'hui, Sylvie et Marie Prat sont à la tête de Plume Libre qui a vu le jour à Linxe dans les Landes.

C'est un Bravo les femmes en famille avec les sœurs Prat sylvie et Marie, elles ont monté une maison d'édition à Linxe dans les Landes et d'aussi loin qu'elles se souviennent, elles ont toujours lu et toujours écrit ...

Pour Marie, les livres revètent une importance particulière, et si en dehors des livres, elle adore voyager, Sylvie elle, aime une autre forme de voyages.

Elles sont également écrivains, Sylvie vient de sortir un livre sur l'histoire d'une famille landaise et Marie, un ouvrage qui raconte l'histoire d'un monde dominé par le numérique et la robotique ...

Landais et pignada, histoire d'une symbiose, par Sylvie Prat aux éditions plume Libre

Et si un clic pouvait changer le monde ? de Marie Prat aux éditions Plume Libre

Pour accéder au site de Plume Libre, c'est ici !