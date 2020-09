Marie-Sabine Roger signe "Loin confins" aux éditions le Rouergue

Pour inaugurer cette nouvelle série de coups de coeur littéraires, Sabine Agraffel de la librairie Des livres et nous à Périgueux vous présente son choix de livre : "Loin confins" de Marie Sabine Roger.

Ce roman signé de l'auteure de "La tête en friche" est paru aux éditions le Rouergue. L'histoire de Tanah qui pense être une princesse jusqu'à l'âge de 9 ans. Pour elle, son père est le roi de Loin confins. Alors qu'elle découvre que ce dernier est malade et fou, sa vie est bouleversée. Autour de l'amour et de l'enfance, Marie Sabine Roger raconte l'histoire et les choix de cette petite fille.

Ecoutez Marie Sabine Roger, auteure de "Loin confins" Copier

Il y a longtemps de cela, bien avant d’être la femme libre qu’elle est devenue, Tanah se souvient avoir été l’enfant d’un roi, la fille du souverain déchu et exilé d’un éblouissant archipel, Loin-Confins, dans les immensités bleues de l’océan Frénétique. Et comme tous ceux qui ont une île en eux, elle est capable de refaire le voyage vers l’année de ses neuf ans, lorsque tout bascula, et d’y retrouver son père. Il lui a transmis les semences du rêve mais c’est auprès de lui qu’elle a aussi appris la force destructrice des songes. Dans ce beau et grave roman qui joue amoureusement avec les mots et les géographies, Marie-Sabine Roger revient à ce combat perdu qu’on nomme l’enfance et nous raconte l’attachement sans bornes d’une petite fille pour un père qui n’était pas comme les autres.

"Loin confins" de Marie Sabine Roger aux éditions Le Rouergue