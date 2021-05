Martin Dumont, lauréat du Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires 2021

Ici, on ne parle que de ça. Du pont. Bientôt, il reliera l’île au continent. Quand certains veulent bloquer le chantier, Léni, lui, observe sans rien dire. S’impliquer, il ne sait pas bien faire. Sauf auprès de sa fille. Et de Marcel qui lui a tant appris : réparer les bateaux dans l’odeur de résine, tenir la houle, rêver de grands voiliers. Alors que le béton gagne sur la baie, Léni rencontre Chloé. Elle ouvre d’autres possibles. Mais des îles comme des hommes, l’inaccessibilité fait le charme autant que la faiblesse.

Un roman qui sent la mer, les embruns, la chaleur des amitiés et des amours. L'histoire d'une île réelle et aussi de nos îles intérieures, de celles qui sont nos refuges et nous isolent. (Christel Rafstedt Librairie le Livre dans la Théière à Rocheservière)