Mary Luce a quitté la Seine et Marne il y a 10 ans pour s'installer dans les Landes ... Un choix qu'elle ne regrette pas !

Mary Luce Pla comédienne, conteuse et écrivain est l'invitée de Bravo les femmes.

Mary Luce Pla comédienne, conteuse et écrivaine.

Mary Luce Pla, conteuse, comédienne et écrivain, est l’auteure du livre Marcus et Péritas, ou les origines du thermalisme à Dax, en collaboration avec Sylvie Cazaban et des dessins de Marc Large, aux éditions passiflore.

Marie Luce a fait une école de théâtre pour se perfectionner en complément de ses études de communication, jusqu'à son arrivée dans les Landes il y a 10 ans où elle s'est installée comme comédienne conteuse.

Mary Luce Pla conteuse, comédienne et écrivain.

Marie Luce adore Le Petit Prince de St Exupéry, elle dit que c'est une histoire pour adultes raconté aux enfants et pour elle, il représente une utopie ... elle est profondément humaniste. Elle a confiance en l'être humain ...

Lors de ses spectacles, Mary Luce parle aux spectateurs, écoute leurs silences et pense que la culture se diffuse par le bouche à oreille.

Elle fait tourner plusieurs spectacles, soit liés à la littérature, soit à des contes et légendes de Madagascar, où elle est née, soit des contes et légendes des Landes.

Elle est conteuse soit, mais elle écrit tout le temps, c'est une seconde nature ...

