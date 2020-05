" Messe noire " d'Olivier Barde-Cabucon aux éditions Babel Noir

Après " Casanova et la femme sans visage ", "Messe noire" est le deuxième volet des aventures du Chevalier de Volnay, le commissaire aux morts étranges, et de son père, un moine érudit et hérétique.

L'histoire : Une nuit de décembre 1759, le corps sans vie d'une jeune fille est retrouvé sur la tombe d'un cimetière parisien. Pas de suspect et pour seul indices : une hostie noire, un crucifix et des empreintes de pas .... voilà pour les premières pages de cette enquête policière qui nous promet de nombreux rebondissements dans le Paris plus qu'inquiétant du 18ème siècle ! Une dose l'ésotérisme, une pincée de surnaturel, des complots, des pièges, tout y est ...

Si vous aimez tout comme moi les aventures de Nicolas le Floch vous aimerez celles du Chevalier de Volnay, cet autre héros du règne de Louis XV.

J'ai adoré l'atmosphère étrange qui émane de ce roman policier historique : La neige, le brouillard ... le Paris du 18ème siècle, sa pauvreté, ses auberges, ses rues obscures et inquiétantes. Un roman qu'on dévore de la première page à la dernière... j'ai adoré !