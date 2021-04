Micca stampa !... di Ghjacumu Fusina

Mi dicerete chì ci hè quella lucale, cutidianu è altri ghjurnaletti corsi chì portanu i so nutiziali è altre infurmazioni ghjuvatoghje, ma simu certi avvezzi à leghje dinù altra robba di cutidiani, misinchi o settimanali fatti in altrò. Ci hè sempre, a pussibbilità d’arrugassi pè a posta ma ùn hè sicura ch’ellu ghjunghjissi tuttu in incanti mancu cù u fattore ! S’hè fattu dinù quessu u custattu.

Allora, mi dicerete chì si pò omu ghjuvà di l’Internet è leghje ogni titulu di stampa nant’à u telefuninu o l’urdinatore, ma issu modu à mè ùn mi cunvene tantu chì ùn hè cusì pratica a lettura è d’altronde, cum’è pè u libru, mi piace u muscu di a carta è a manera d’apre u ghjurnale, ancu in i caffè quand’elli sò aperti dinù quelli…

Via, a mo dumanda serà forse una cria sprupusitata quand’ellu ci hè tante cose ch’ùn viaghjanu cumu si deve in casa nostra, ma vulia aghjunghje una cosa : s’ellu ci fussi stata qualchì scusa o spiegazione di tamanti scordi ripetuti, mi seria ancu bastata, circandu à capisce e difficultà di sbarcà in un’isula, chjosa è alluntanata guasi per difinizione.

E mi vene tandu un’idea, difficiule quantunque à suppurtà, d’esse pocu cunsiderati noi l’isulani da quelli chì stanu in cuntinente è ch’ùn cunnoscenu e nostre difficultà di u cutidianu, s’o a possu dì cusì…è si n’impippanu di sicuru.

***

Hè turnata à ghjunghje, guasi tutta, è senza spiegazioni ! Risanata o illusione di guarita ? Videremu…

Ghjacumu Fusina