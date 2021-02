Michel Bussi ce jeudi matin pour son nouveau livre sur France Bleu Normandie

Direction cette fois le Pays basque et l'Auvergne pour l'écrivain rouennais à succès Michel Bussi. Son dernier livre "Rien ne t'efface" sort ce jeudi et Michel Bussi nous en parle sur France Bleu Normandie ce jeudi de 8h15 à 9h.

L'auteur rouennais à succès Michel Bussi publie ce jeudi un nouveau roman: "Rien ne t'efface" aux Presses de la Cité. Une mère perd son fils de 10 ans sur une plage du Pays basque, 10 ans plus tard elle est persuadée de le revoir et le piste jusqu'en Auvergne. Les recettes qui font le succès de Michel Bussi sont toujours là: intrigue bien construite, suspense insoutenable et dénouement inattendu mais toujours rationnel.

En 2020 Michel Bussi a été le 3ème auteur le plus vendu en France derrière Guillaume Musso et Virginie Grimaldi avec 815.000 exemplaires selon le palmarès Le Figaro littéraire/GfK. Michel Bussi sera en direct sur France Bleu Normandie ce jeudi de 8h15 à 9h.

Michel Bussi sort un nouveau roman "Rien ne t'efface" © Radio France - Bénédicte Courret