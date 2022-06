Moi, Lawrence d'Arabie à la recherche de Richard Coeur de Lion en France

Y a-t-il souverain plus légendaire que Richard Cœur de Lion et aventurier plus prodigieux que Lawrence d’Arabie ? Sans doute pas. Pas étonnant donc que ce dernier ait parcouru les routes de France à la recherche des lieux où son héros favori avait laissé son empreinte par sa royale présence.