Mon confinement, la lettre de GuillauBenech

auteur, et cofondateur du magazine L’Petit Mardi et du cabinet de conseil Odace Media. Guillaume publiait son premier roman à l'âge de 14 ans..Voici sa lettre :

MA LETTRE DU CONFINEMENT : ET DEMAIN ?

Quel luxe d’être rentré chez mes parents le week-end précédant les annonces gouvernementales. Me voilà confiné à Rouen, loin de mon petit appartement parisien et de la Ville lumière désormais éteinte. Et cela fait près de trente jours que mes journées sont remplies par l’attente.

Attendre, pendant que d’autres travaillent avec peine pour sauver des vies, ou de permettre à la vie elle-même d’être sauvée. On ne les remerciera jamais assez, de ce dévouement qui peut sembler normal de prime abord, et pourtant exceptionnel à la vue de cette situation inédite. Qu’ils soient de la santé ou de la sécurité, de l’industrie alimentaire ou pharmaceutique, qu’ils soient engagés dans l’effort national ou dans leur quotidien ; je pense aussi à ces parents qui se retrouvent professeurs, à ces travailleurs qui découvrent les joies des conférences Zoom et des problèmes de réseau, je pense à ces élèves qui ont cru y voir des vacances offertes, alors qu’il ne s’agit que de contrôle continu.

La vie semble s’être étrangement bouleversée. Nous avons longtemps estimé que notre société mondialisée était la meilleure, ou du moins, la plus à même à nous aider à construire ce que nous désirions. Bousculée, dans ses fondements et dans son rythme que l’on aime et que l’on déteste, de cette routine, de ces apéros en terrasse qu’aujourd’hui on regrette ou de ces balades qui nous semblent si éloignées de notre nouvelle réalité. Alors que nous ne regardions pas les soignants quand ils criaient alerte, voilà que nous les applaudissons aujourd’hui, chaque soir, comme un rituel païen. Nous ne les entendions pas, voilà que nous les écoutons. D’autres bloquaient les rues hier, voilà qu’ils ont disparu. Certains criaient au scandale politique à chaque conseil des ministres, voilà qu’ils attendent sagement qu’un nouveau scandale frappe à leur porte.

Oui, le monde a changé en quelques semaines. Nous nous mettons à apprécier la SNCF, qui véhicule nos concitoyens. Nous remercions les grands patrons, qui produisent la matière dont nous manquons. Nous suivons les politiques, comme s’ils avaient raison. Nous écoutons les scientifiques, comme si nous les comprenions. Qu’avons-nous fait de notre chère France ? Sommes-nous en train de la remettre en question ? Sommes-nous en train de comprendre que l’humain est une priorité ?

J’ai l’humilité de penser qu’il s’agit de cela, désormais. Rendre à notre société son humanité. La définition de la Nation en témoigne : la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Si nous sommes unis en période de crise ; sommes-nous capables de l’être en tout temps ? Pourrions-nous penser une société sans constant rapport de force ; une société qui légitime chacun, dans un mouvement personnel et unitaire avec ses pairs ? J’ai la conviction qu’il est temps pour nous de se poser. De profiter de cette dramatique situation pour définir la société d’après. Sans jamais oublier la précédente ni ceux qui vont nous manquer. Cette crise nous aura montré que nous avons été mauvais, sur de nombreux points, mais avant de construire un rapport de nos erreurs, il s’agit de penser à ce qui nous rendra meilleurs. Demain.

Car de mon côté, j’espère que demain sera vraiment une nouvelle journée. Que nous comprenions tous que les vraies causes peuvent s’allier ; et c’est aujourd’hui une parole d’entrepreneur que j’ai envie de porter. À vous, entrepreneurs et entreprises. Il est temps de réfléchir à notre raison d’être, mais surtout, aux valeurs que nous souhaitons véhiculer. À des valeurs sociales, à des valeurs environnementales, à des valeurs locales et territoriales, à des valeurs économiques ; à des valeurs humanistes. Rien n’empêche d’être heureux ou riche, si c’est votre souhait, en produisant en France, en permettant aux salariés un épanouissement certain, en respectant des critères écologiques, en offrant au client le service qu’il mérite en tant que concitoyen.

Aujourd’hui, et après ces quelques semaines à découvrir une réalité bien différente, je crois ne pas être le seul à penser que les entreprises françaises vont devoir changer. Et ce changement, je suis intimement convaincu qu’il passe par un nouveau contrat de confiance avec la Nation. Un contrat de confiance pensé, qui doit être construit, qui doit être installé. Avec l’ensemble des acteurs, partenaires, avec les autres entreprises, avec nous toutes et tous. Ce contrat de confiance, il doit être collectif : aucune richesse, qu’elle soit financière, intellectuelle ou culturelle ne peut se faire seule.

Alors amis normands, travaillons ensemble à la rendre à la hauteur de ce que la société attend. Personnellement, c’est ce que je ferai, c’est ce que nous ferons avec mon associé Antonin Assié, nos collaborateurs, partenaires et clients.

Demain sera meilleur.