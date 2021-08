"Mont2Livres" : le festival littéraire de Mont-de-Marsan revient pour une seconde édition

La deuxième édition du "Mont2Livres", le festival littéraire de Mont-de-Marsan lancé l'an dernier, se déroulera les 28 et 29 août, place Charles de Gaulle. Au programme : des rencontres et dédicaces ou encore des ateliers mangas pour les petits et grands.

Lancé l'an dernier, "Mont2Livres", le festival littéraire de Mont-de-Marsan revient pour une deuxième édition les 28 et 29 août, place Charles de Gaulle. La Ville organise cet événement en partenariat avec les acteurs locaux du livre et de la culture. Des rencontres et dédicaces ou encore des ateliers mangas pour les petits et grands sont notamment au programme.

Liste des participants place Charles de Gaulle

Librairie Bulles d’encre : bande dessinée

Librairie Lacoste : romans policiers

Auteurs invités le samedi : 10 h-12h/14h-18h : Jean-Pierre Steiner, Pascal Etcheverry, Serge Tachon, Rose Penn, Isabelle Lafourcade

Auteurs invités le dimanche : 10h-12h/14h-18h : Christophe Vasse, Franc Leduc, Gilles Kerlorc’h, Jérémy Bouquin, Fabrice Colas

Librairie Caractères : Romans

Auteurs invités le samedi et le dimanche 10h-18h : Marie-France Clerc, Nadine Lamaison, Cynthia Raymond, Elise Boyer, Caroline Hourcade, Nicolas Espitalier, Éditions La Crypte - Maxence Amiel, Éditions La Crypte (Maxence Amiel), Éditions Passiflore (Patricia Martinez), Éditions Louise Bottu (Jean-Michel Martinez-Esnaola)

La Maison de la presse : littérature régionale

Auteurs invités le samedi : 10 h-18h : Rafael Cañada, Serge Pacaud

Auteurs invités le dimanche : 10h-18h : Serge Pacaud, Jean-Jacques Taillentou

Le centre d'Art Contemporain Raymond Farbos : Ouvrages d'art et catalogues d'exposition

Auteur invité : Olivier Deck – photographe, peintre et poète chanteur

La Médiathèque du Marsan : Lecture en public et ateliers

Samedi 28 août :

10h30-12h30 et 14h-16h à la Minoterie, 1 place Charles de Gaulle : Atelier Manga

À partir de 10 ans, inscriptions au 05 58 46 09 43, accueil devant l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

11h-11h30 au Merle moqueur, 1 rue Robert Wlérick : Gourmandises et chocolat, séance bébés-lecteurs avec Nathalie M’Rica

Places limitées, inscriptions au 05 58 46 09 43

17h-18h au Merle moqueur, 1 rue Robert Wlérick : Lettres à un jeune poète de Rainer-Maria Rilke, lecture à haute voix par Paùla de Oliveira

Ados et Adultes, inscriptions au 05 58 46 09 43

Dimanche 29 août :

11h-12h au Merle moqueur, 1 rue Robert Wlérick : Histoires de fil, spectacle jeunesse

Le Merle moqueur : Lecture en public et ateliers

Samedi 28 août : 14h-15h30 : Lectures jeunesse – Association Lire et faire lire

De 3 à 10 ans, entrée libre

Le Musée Despiau-Wlérick : Ouvrages d'art et catalogues d'exposition

Vinyl Kafé : Musique (disques et littérature associée)

Auteurs invités le samedi et le dimanche : 10h-18h : Michel Arouimi, Thierry Dauge, Gilles Rolland, Serge Debono

Afin d'accéder à la manifestation, la présentation du pass sanitaire sera exigée pour les personnes majeures. Le port du masque sera obligatoire.