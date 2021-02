Montaigu-Vendée : le printemps du livre est annulé

L’événement accueille habituellement 40.000 personnes mais il n’aura pas lieu cette année, indique la communauté de communes Terres de Montaigu : « face à l’évolution de la crise et au renforcement des mesures gouvernementales, les élus ont pris la décision d’annuler le Printemps du Livre de Montaigu », indique un communiqué diffusé ce vendredi.

En revanche, d’autres événements, comme le Prix Ouest, Les Petits Champions de la lecture et les rencontres scolaires sont maintenus à ce jour. Des rendez-vous littéraires, au printemps et en été, sont également à l'étude en lien avec les librairies et bibliothèques du territoire, ajoute Anthony Bonnet, président de la commission culture et patrimoine.