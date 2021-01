Mort de Jean Graton, créateur de la BD Michel Vaillant : “Un Manceau d’adoption”

Le Mans, grande source de son inspiration. Le dessinateur Jean Graton, créateur de la bande dessinée “Michel Vaillant”, qui s’est éteint ce jeudi à l’âge de 97 ans, était un amoureux du circuit de la Sarthe. Dans une dizaine de ses albums, l’action de son héros, pilote automobile, s’y déroule. “Jean Graton est quasiment un Manceau d’adoption”, résume Samuel Chauveau, fondateur de la librairie Bulle, au Mans, spécialisée dans la bande dessinée.

Le passionné raconte : “Son père l’avait emmené aux 24 Heures du Mans lorsqu’il était petit. Il en avait gardé toute la magie et toute l’histoire. D’où ensuite son attachement à la ville et, évidemment, au circuit et à la course”. Samuel Chauveau témoigne encore : “Jean Graton m’avait dit à quel point il était attaché au Mans”.



La Ville du Mans présente dans une dizaine de "Michel Vaillant"

Au-delà du circuit des 24 Heures, c’est bien toute la ville que l’on découvre dans une dizaine de BD “Michel Vaillant” (sur un total de 79). “Dans les ouvrages de Jean Graton, vous retrouviez des bâtiments, par exemple l’hôtel Le Concorde. Vous pouviez retracer l’évolution du Mans à travers ses ouvrages. Jean Graton a marqué de nombreux Manceaux!”, assure Samuel Chauveau. En un une peu plus de 60 ans, 25 millions d’exemplaires de la BD “Michel Vaillant” ont été vendus à travers le monde.



Venu plusieurs fois au Mans

Le dessinateur Jean Graton est venu plusieurs fois au Mans, notamment à l’invitation de la librairie Bulle. “Moments de grande joie personnelle”, confie son gérant Samuel Chauveau. Le patron garde en mémoire notamment une “séance de dédicaces assez incroyable. Les gens achetaient des collections complètes de sa BD”, se souvient-il. “Dès qu’il allait sur le circuit, les fans le reconnaissaient. Dans le milieu de la BD et du sport automobile, Jean Graton était une vedette !”, assure Samuel Chauveau.