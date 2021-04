"Mr Chenille, Mr Caterpillar", un livre auto-édité par Edna Dariel Cohen Gallon

Passionnée par l'écriture, Edna Dariel Cohen Gallon sort son premier livre en auto-édition. "Mr Chenille Mr Caterpillar" propose aux enfants de lire en français et en anglais

C'est un rêve que réalise Edna Dariel Cohen Gallon. Installée en Périgord, cette passionnée d'écriture a choisi de franchir le pas en sortant son premier livre. Auto-édité, "Mr Chenille Mr Caterpillar" est un petit bijou et le fruit d'un parcours et d'une histoire personnelle puisque ce livre est une compilation de textes que l'autrice avait écrits pour son jeune fils.

Les enfants entre 2 et 7 ans vont adorer découvrir ces textes accompagnés des dessins de Yuval Harosh. Et bonne nouvelle : ce livre est le premier d'un triptyque avec "Le petit cube rouge" dont la sortie est prévue en juin 2021 et "Bébé éléphant rose" en fin d'année. Une idée de cadeau à retrouver sous le sapin ?