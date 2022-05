Nora. Jeune femme amnésique à la poursuite d'un passé trouble et obsédant. Christopher. Ecrivain à succès au bord du gouffre. Hanté par le fantôme de son épouse décédée. Dévoré par le syndrome de la page blanche. Joana. Lieutenant de gendarmerie. Contrainte de mener de front une enquête complexe et déroutante et des combats plus personnels. Sur l'île d'Ars, désertée par les estivants et balayée par les tempêtes de l'océan, trois destins vont s'entremêler et entrer en collision.

Nora de David Lascoux chez Drakkar Editions

David est un auteur de 49 ans. Originaire de Gourdon dans le Lot, rien, à priori, ne le prédestinait à devenir écrivain après un bac scientifique et des études en Ecole Supérieure de Commerce. Passionné de voyages, il a un premier déclic littéraire à 30 ans en écrivant un récit de carnet de routes autobiographique puis un roman d’aventures. Il réalise alors qu’il prend énormément de plaisir à écrire et à raconter des histoires. Toutefois, sa vie professionnelle et personnelle l’éloigne durant de nombreuses années de cette passion naissante mais, son imaginaire continue à se nourrir de diverses lectures avec un intérêt grandissant pour les auteurs de polars et de thrillers américains et scandinaves. Le second déclic arrive en 2020 durant le premier confinement lié à la pandémie de Covid19. Cette ambiance sombre de « fin du monde » et le sentiment d’ennui qui commence à devenir de plus en plus pesant l’amènent tout naturellement — presque « intuitivement » — à débuter l’écriture de son thriller Dédoublement. Ecrit en 6 mois, le roman sort en janvier 2021 en auto-édition pour un premier test. Connaissant un certain succès et des retours encourageants en un mois et demi, il va maintenant poursuivre l’aventure avec Drakkar Editions

Ecoutez David Lascoux dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

David Lascoux dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord Copier