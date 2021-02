Nos paysans de Roger Albert

Les gens de la terre sont à l'honneur du livre de Roger Albert. "Nos paysans" (Métive) s'attache à présenter ces hommes et femmes qui travaillent cette terre.

Comment le monde agricole et rural a-t-il évolué ? Quel est le quotidien de ces paysans ? Avec son livre, Roger Albert porte un regard attachant et réaliste sur ce monde qu'il connaît bien.

Roger Albert signe un beau livre d’illustrations légendées. L’occasion de parcourir, en images, un siècle d’évolution du monde agricole et rural.

Ecoutez l'interview de Roger Albert, auteur de "Nos paysans" (Métive) Copier

Résumé

Autrefois être paysan était considéré comme un état. Personnage rustre et grossier dont l'horizon se limitait à son clocher et aux limites de ses champs. Individu taillable et corvéable à merci par le propriétaire de la ferme ou de la métairie. Qu'est-ce qui a changé ? Le paysan d'autre fois est devenu un entrepreneur hautement qualifié, celui qui a chaussé des bottes de sept lieues pour rattraper le progrès.

Ce qu'a l'ait l'agriculture française en 50 ans est proprement prodigieux. Mais les agriculteurs sont toujours exploités. Eternels perdants des systèmes économiques, ils sont assommés de normes, noyés dans la paperasserie, suspectés par les médias d'être des pollueurs et des empoisonneurs. Pourtant, nos paysans se battent, imaginent, esquissent de nouveaux horizons à leur métier, s'échinent à produire une nourriture de qualité.

Ceux que j'ai rencontrés aiment leur travail, ils mettent toute leur volonté et leur savoir-faire qui est immense à bâtir un avenir à une profession dont on aura toujours besoin. Ils représentent une immense espérance pour le pays et le monde.