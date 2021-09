Ô Verlaine, le roman graphique tiré du livre de Jean Teulé

Alcoolique phénoménal, amant frénétique, bigame maltraité, le poète génial oscille depuis toujours entre l’ignoble et le sublime. À 51 ans, son existence cataclysmique laisse de nombreuses traces : un nombre invraisemblable de maladies (syphilis, diabète, souffle au coeur, cirrhose du foie, pneumonie…), des admirateurs qui ne sont plus qu’une poignée et des contemporains qui l’accablent de leur mépris…

Ecoutez l'interview de Philippe Thirault pour "Ô Verlaine" Copier

Les derniers mois de la vie de Verlaine…

C’est alors, qu’en quelques semaines, la jeunesse du Quartier latin en fait son idole. Elle admire sa poésie, la force de ses anathèmes, le désordre de sa vie, se bat pour l’écouter dans les cabarets et se rue à son chevet. Ainsi, encore une fois, le destin du poète le conduira de l’infamie au grandiose.

Les auteurs

Philippe Thirault et Olivier Deloye restituent avec justesse l’ambivalence du personnage de Verlaine autant que l’atmosphère de la ville de Paris en cette fin du XIXe siècle, qui, comme le poète, oscille entre immonde et merveilleux.

Ô Verlaine de Philippe Thirault et Olivier Deloye aux éditions Steinkis