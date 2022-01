Offrez-vous un bon restaurant avec le nouveau roman de Claire Renaud

Un soir, dans un restaurant parisien.

Une dizaine de couples, certains en devenir, d'autres au bord de la rupture, sont venus dîner.

Le temps d’un repas, les regards se cherchent, se fuient, les mains se frôlent, se retirent. Et chacun projette sur ses voisins une vie, miroir de ses propres fêlures et désirs inassouvis.

Une scène en apparence banale. Pourtant, ce soir, les convives jouent gravement leur partition à chacune des tables du restaurant.

Car à mesure que les assiettes se vident, des sentiments enfouis refont surface.

Des vérités éclatent. Les masques tombent.

Et chacun, d'une façon ou d'une autre, finit par payer l'addition.

Un livre pour les curieux

C'est un livre qui s'adresse aux curieux, aux indiscrets, aux observateurs... Finalement ce qu'on fait un peu tous quand nous sommes au restaurant !

Pour l'écrire, Claire Renaud s'est inspirée des histoires qui lui ont été racontées, des scènes qu'elle a pu observé elle-même en se rendant au restaurant, et elle les a mélangées avec ce que ça lui a donné envie d'inventer.

Une écriture discontinue

Dans La valse des petits pas, le récit n'est pas focalisé sur un héros, comme dans beaucoup d'autres romans. On assiste à des tranches de vie, des couples qui se font, d'autres qui se défont... C'était une envie de l'auteure de faire des choses discontinues, tout en instaurant une continuité avec le couple de la serveuse et du barman qu'on retrouve à chaque fois.

La valse des petits pas sur grand écran ?

Et pourquoi pas ? Attention, ce n'est pas du tout en projet, mais effectivement, Claire Renaud y a pensé : "Cela doit être intéressant, c'est une écriture différente". Quand on pense au succès des téléfilms Le Grand Restaurant de Pierre Palmade, on se dit qu'un grand nombre de curieux pourrait être au rendez-vous face à La valse des petits pas !

Claire Renaud dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

Claire Renaud - La valse des petits pas - Fleuve Editions

La valse des petits pas de Claire Renaud, aux éditions Fleuve