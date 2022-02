Panne d'électricité géante dans un village de Dordogne...

Caroline Sers habite depuis une dizaine d'années dans le Gers. Elle est née à Tulle, en Corrèze. Elle a remporté en 2004, le Prix du Premier Roman pour "Tombent les avions". Dans " Les jours suivants" l'autrice nous emmène à nous poser la question : comment réagir face à une coupure d'électricité générale qui touche l'ensemble des environs et que personne n'arrive à réparer ?

"Le brusque sentiment de sortir de sa routine, d’être contraint par des évènements extérieurs à ne pas exécuter les tâches habituelles mais à devoir en inventer d’autres le remplit d’une sorte de joie urgente, teintée d’angoisse." En plein hiver, dans le café associatif d’un village, toutes les lumières s’éteignent. Comme celles du bourg, du canton, du département… C’est une panne d’électricité géante, dont on ignore l’origine. Il fait froid, l’eau n’est peut-être plus propre à la consommation, des rôdeurs profitent de l’obscurité, les téléphones sont hors service. Les seules nouvelles sont les rumeurs partagées.

Pierre, néorural anxieux, tente de s’organiser avec ses amis. Il leur faut retrouver des gestes oubliés et inventer de nouveaux liens sociaux, loin des réseaux virtuels. Dans cette situation où tous leurs repères ont volé en éclats, ils vont prendre conscience qu’ils s’étaient installés dans un mode de vie auquel ils n’adhéraient pas complètement. Chaque jour est désormais l’occasion d’en changer…

Un village de Dordogne

Cette intrigue, Caroline Sers a choisi de l'imaginer en Dordogne. Il pourrait très bien se situer ailleurs explique l'auteure. "Je voulais le situer dans un endroit ou tout le monde pourrait se reconnaitre. J'habite le Gers, j'ai des attaches en Corrèze, j'ai choisi de le situer entre les deux. Mais il pourrait se situer dans n'importe quel village rural en France" explique-t-elle. Caroline Sers a mixé des images de plusieurs village qu'elle a visité.

Le départ de cette écriture, c'est la collapsologie : c'est un courant de pensée qui envisage un effondrement global et systémique de la civilisation. Caroline Sers n'est pas du tout proche de cette théorie mais elle a été intriguée par ces pensées et a souhaité creuser sur le sujet.

Rencontre avec Caroline Sers dans le Coin Lecture de France Bleu Périgord :

