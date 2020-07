Partir en Livre, « Des livres pour… rêver et s’évader »

Cet été tout particulièrement, vos enfants ont envie d’évasion et d’aventure, de voyages et de rêves... pourquoi pas grâce aux livres ? Voici avec Partir en Livre quelques idées de lecture proposées par les invités du premier "Live" sur les réseaux sociaux de l'événement, invités à qui il était demandé de parler des livres et des personnages qui les font rêver

Etaient présents autour de la table de cette émission présentée par Raphäl Yem :

Aurélie Neyret , créatrice et illustratrice de l'affiche de Partir en Livre 2020

, créatrice et illustratrice de l'affiche de Partir en Livre 2020 François Place , illustrateur

, illustrateur Sonia Marcotte, bibliothécaire

Prochain live de l'événement, ce jeudi 9 juillet à 16h