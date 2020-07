Partir en Livre, la fête du livre pour la jeunesse, du 8 au 19 juillet en partenariat avec France Bleu

La sixième édition de Partir en Livre ouvre ses portes aujourd'hui ! Contexte sanitaire oblige, cette édition repensée propose de nombreux rendez-vous en ligne pour faire partager aux plus jeunes le goût de la lecture et faire le plein de bonnes idées pour les vacances.

#PartirEnLivre un bouquet d’émissions et de contenus digitaux inédits

C'est toute une série d'événements numériques, portés par les réseaux sociaux de Partir en Livre, qui vous sont proposés tout au long des 10 jours de Partir en Livre.

Chaque jour, des facebook Live, Instalive à retrouver également sur Youtube vous offrent des idées de lecture pour s'amuser, rêver, apprendre, devenir citoyen - et pour tous les âges. Premier rendez-vous pour le lancement officiel ce mercredi 8 juillet à 16h sur la page facebook de Partir en Livre (et à 17h sur youtube) avec Aurélie Neyret, l’illustratrice et créatrice de l’affiche de cette 6e édition, l’auteur et illustrateur François Place et la bibliothécaire Sonia Marcotte

Programme numérique de Partir en Livre

Des initiatives partout en France

Même si les grands événements populaires et festifs qui sont la marque de Partir en Livre n'ont pas pu être organisés cette année, les acteurs du livre ont cependant imaginé de nombreux rendez-vous partout en France, à retrouver sur la carte interactive créée pour l'occasion.

Ateliers de découverte et de créations littéraires, lectures partagées à voix haute, siestes acoustiques littéraires, ateliers graphiques, lectures sur télésiège, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, expositions, concours d’écriture et même chasses au trésor littéraire vous attendent

Des conseils lecture

Partir en Livre c'est aussi l'occasion de partager des idées lecture. France Bleu vous propose ainsi quelques conseils partagés par des libraires passionnés :

Beaucoup d'autres idées et conseils proposés par les éditeurs, par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis ou encore par le CNL sont disponibles sur le site de Partir en Livre, classés par thème, classe d'âge et genre littéraire. De quoi s'évader cet été avec bonheur !