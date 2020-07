Partir en Livre, le conseil lecture de la Librairie Autrement Dit à Dijon

A l'occasion de Partir en Livre, la grande fête du Livre pour la jeunesse du 8 au 19 juillet, plusieurs librairies labellisées par le Centre National du Livre partagent quelques coups de coeur et idées lecture.

Voici le conseil de la Librairie Autrement Dit à Dijon pour Partir en Livre

Des vacances timbrées, de Mathilde Poncet aux Editions Les fourmis rouges

Alice envoie une lettre à sa grand-mère depuis sa colonie de vacances. Dans le texte, rien de plus normal : le quotidien d’une colonie de vacances le temps d’un été. Mais les images nous emmènent ailleurs : les personnages sont des animaux ou des extraterrestres, les paysages sont extraordinaires, dignes de la science-fiction ou des contes de fées.

L'avis de Maryline : un livre de circonstance, puisque nous lisons dans cet album la lettre que la jeune Alice écrit à sa Mamie pour lui raconter ses vacances en colonie. Quel programme fantastique, à faire pâlir d'envie sa grand-mère qui pourtant ne s'ennuie pas...L'une et l'autre ont le talent de partager leur découvertes avec malice et de nous faire vivre des merveilles ! Les illustrations de Mathilde Poncet sont tout aussi flamboyantes et poétiques.

