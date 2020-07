Partir en Livre, les conseils lecture de la Librairie L'eau vive à Nîmes

Voici les conseils de la Librairie L'eau vive à Nîmes pour Partir en Livre

Mon premier livre d'art : le bonheur, de Shana Gozansky chez Phaïdom Editions

Le troisième titre d’une collection d’initiation à l’art autour du thème du bonheur et des sentiments.

Les émotions font partie de la journée de chaque enfant, en particulier des plus jeunes. Et elles font désormais aussi partie de leur première collection d’art ! Au fil des pages, 35 œuvres d’art de périodes et de styles différents permettent à l’enfant de découvrir l’émotion la plus réconfortante qui soit : le bonheur. Chaque image est introduite par un court texte poétique à lire à haute voix, tandis que le titre de l’œuvre et le nom de l’artiste sont précisés en bas de page. Un livre parfait pour parler du bonheur (et de l’art) en famille !

A partir de 2 ans

Adélie, de Jean-Claude Alphen chez D'eux éditions

Adélie vit à la campagne. Pendant la journée, elle joue toujours avec ses frères. Mais la nuit, quand tout le monde dort, il se passe quelque chose d’étrange…

Un texte fort, simple et touchant sur la lecture et son pouvoir. Et l’amitié. Dès 2 ans

Papa écoute-moi, de Gaya Wisniewski aux Editions MeMo

Papa blaireau va camper avec ses quatre garçons. Nil, l’aîné, est fâché. Il boude tout le temps, ne veut pas pêcher, n’écoute pas les histoires près du feu et n’aide pas à préparer le repas… Il enchaîne les bêtises : la casserole de spaghetti est renversée, la moustiquaire reste grande ouverte ! Après avoir laissé ses petits frères monter seul dans une barque, Nil se demande s’il n’est pas allé trop loin…

Ou comment chacun peut s’affirmer et trouver sa place dans une fratrie, et notamment les aînés. Pour les 6-10 ans

Hôtel Castellana, de Ruta Sepetys chez Gallimard Jeunesse

Madrid, été 1957.

Passionné de photographie, Daniel Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à travers l'objectif de son appareil. Il loge au quartier général de la haute société américaine: l'hôtel Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. À mesure qu'ils se rapprochent, Ana lui révèle un pays où la dictature fait régner la peur et l'oppression, hanté par de terribles secrets..

Romance poignante et trajectoires tourmentées au cœur du régime franquiste, à partir de 13 ans

Où trouver la librairie à Nîmes

Librairie L'eau vive - 7 rue Régale - 30 000 Nîmes

Son site internet : https://www.librairie-eauvive.com/