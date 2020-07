Partir en Livre, les conseils lecture de la Librairie Les enfants terribles à Nantes

La Belle Equipée, de Sophie Vissière chez Hélium éditions

Punis le jour de la sortie voile, Charlie, Adama et Marthe vont construire leur propre embarcation. c'est difficile mais avec de l'ingéniosité et de la coopération, la recette est parfaite pour l'aventure.

Une journée inoubliable !

Le jour où on a trouvé Bertule, de Emma Adbåge aux éditions Cambourakis

Aujourd'hui, c'est pique-nique à la plage ! On emporte les jeux, on roule et puis... Deux évènements vont transformer cette journée : la découverte d'un hérisson et Bertule ! Mais, au fait, qui est Bertule ?

Un album plein d'humour et de délicatesse.

Romy et Julius, de Marine Carteron et Coline Pierré aux Editions du Rouergue

Elle s’appelle Romy et c’est la fille du boucher. Il s’appelle Julius et il est végétarien. Dans leur village divisé entre habitants historiques et néoruraux, la tension est son comble. Et si tout semble opposer ces jeunes gens, l’amour du théâtre (et l’amour tout court) va les réunir.

Marine Carteron et Coline Pierré revisitent avec humour et intelligence l’un des couples les plus emblématiques de la littérature : Roméo et Juliette.

Collé(s), de Sophie Laroche chez Hachette

Ils sont cinq dans la même galère : collés ensemble de 8 à17 heures. Pourtant ils n’ont pourtant rien en commun. Roxane est l’intello de service ; Ruben, l’ado rebelle ; Gabrielle, la fanfaronne de sa classe ; Arthur, le sportif turbulent ; et Coline, la rëveuse timide. Qu’est-ce qu’il ont bien pu faire pour en arriver là ?

Et si cette journée qui s’annonce d’un ennui mortel passait finalement trop vite ?

Où trouver la librairie à Nantes

Librairie Les enfants terribles - 17 rue de Verdun - 44000 Nantes

Son site internet : http://lesenfantsterribles.hautetfort.com