Parution de deux livres pour (re)découvrir l'Alsace à vélo

Louis Holder, passionné de la petite reine, sort deux ouvrages très pratiques chez ID l'édition autour du vélo et ses parcours préférés en Alsace.

Louis Holder est un alsacien passionné de vélo, et de cyclotourisme. Il sort deux livres chez ID l’édition, et avant les vacances, il fallait obligatoirement que je vous en parle. Louis a déjà écrit 9 topoguides sur l’Alsace à vélo, il ne va quand même pas s’arrêter là. Tous en selle pour découvrir “à vélo en Alsace, 34 circuits de plaine”, qui comme son nom l’indique, vous propose 34 trajets du nord au sud de la riante plaine d’Alsace, à parcourir en mode sportif, pour garder la forme, en mode contemplatif pour apprécier les paysages, ou pour visiter des monuments, déguster des bons plats, mais toujours...

Pour chaque circuit, vous trouverez les inratables, les bons restaurants, et les vélocistes de proximité. Distance, dénivelé, généralement faible, ça reste de la plaine, le niveau de difficulté général, le type de vélo conseillé, un parking ou une gare pour bien démarrer la balade. Tous les circuits forment une boucle, pas de casse-tête, et il y a des variantes proposées.

Merci Schnapps. Le topoguide est en spirale, parfait pour ceux qui veulent l’emmener, avec une belle carte, même numérique, car le tracé gpx est disponible, pour ceux qui utilisent un GPS vélo. Le livre sur les balades en Alsace est disponible au prix de 14 € chez votre libraire préféré. Un peu moins cher, le second livre à 12€, toujours chez ID l’édition, un livre au même format, ça rentrera bien votre bibliothèque, avec 15 circuits thématiques à vélo à Strasbourg et alentours. La description, c’est aussi le titre du livre.

Vous l’avez compris, vous sillonnerez l’Eurométropole sur des trajets choisis et disposés en marguerite autour de la ville, mais en dehors des heures de pointe. La ceinture verte, les forêts du Neuhof, de la Robertsau, Eschau et ses beaux jardins, l’architecture de la ville, des trésors culinaires et naturels vous attendent, vous qui avez peut-être envie de démarrer vos balades depuis la ville. Les deux livres sont dispos, nous vous mettons tout le détail sur le site internet.

Lien vers le livre A vélo en Alsace : 34 circuits de plaine de Louis Holder.

Lien vers le livre 15 circuits thématiques à vélo à Strasbourg et alentours de Louis Holder.