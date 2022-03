Parution de l'Ombre du Dévoreur, roman de l'alsacienne Charlotte Kleiber

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter le livre "l'ombre du dévoreur" Copier

La réalité, c’est bien, en abuser ça craint, donc pour changer, mettons une petite touche fantastique à la chronique du jour avec le roman d’une alsacienne, Charlotte Kleiber, diplômée en droit et en journalisme, passionnée d’égyptologie et de mythologie, qui sort un premier roman “l’Ombre du Dévoreur”. An 13 du règne d’Amosis Ier. (lui a vraiment existé, environ en 1500 avant Jésus-Christ). Huit années se sont écoulées depuis la fin de la guerre. La paix est revenue en Kemet. Kemet, c’est la « terre noire fertile » de la vallée par opposition à la « terre rougeâtre » du désert qui l'en toure ; et, par extension, l'Égypte. Lorsque les recruteurs de l’armée de Pharaon arrivent dans la ville de Dakka, le capitaine Kha sait qu’il tient là sa chance de réaliser son rêve d’aller servir à la capitale dans l’illustre division d’Horus. Cependant, rien n’aurait pu le préparer à ce qu’il allait y découvrir.

Une menace qui pourrait mettre en péril l’Empire. Une unité d’élite est recrutée pour tenter d’empêcher le pire. Au fil de leur enquête, Kha et ses hommes vont découvrir que le spectre qui plane au-dessus de l’Empire pourrait être lié à une menace qu’ils pensaient définitivement éteinte. Cette paix qu’ils croyaient acquise n’est en réalité qu’un mirage. L’ennemi rôde dans l’ombre et même les dieux ne semblent pas assez puissants pour le contenir.

La magie est à l’œuvre et le capitaine va devoir s’entourer de personnes de confiance pouvant lui venir en aide. Ils n’ont rien en commun. Sauf une chose peut-être. Leur désir de sauver le monde et d’enfermer définitivement le Chaos au fond d’une prison dont il n’aurait jamais dû sortir. L’Ombre du Dévoreur, le roman de fantasy égyptienne de Charlotte Kleiber est disponible en version numérique pour 4,99€ sur votre plateforme préférée et sur papier pour 27,90€ chez vos libraires.

Le livre est disponible dans 200 librairies en ligne et dans 5 000 points de vente en France.