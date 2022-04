Parution de Noire Neige, le nouveau polar de Florence Hugodot

Réécoutez la chronique de Pierre sur Noire Neige Copier

Blanche-Neige, tout le monde connaît. Noire-Neige, moins, où alors un avion a largué du fioul, pas de bol si vous étiez en dessous. C’est aussi le titre de la dernière enquête rhénane, une collection de polars parus au Verger, éditeur alsacien. Nous sommes en novembre 1959, dans une petite sous-préfecture près de Colmar. 1959, allez, on s’y replonge, on y écoutait quoi ?

Fidel Castro devient 1er ministre à Cuba, début de la Guerre d’Algérie, le Marché Commun est créé, prémisses de la CEE, la Sarre retourne dans le giron allemand. Voilà pour la grande histoire. Musique maestro, ça aussi, c’est sorti en 1959

Et la petite histoire, celle de ce livre ? Ariane Périllos est une jeune et belle cantatrice provençale. Elle a épousé Aloïs Bernhardt, un industriel textile veuf qui donne du travail à toute la vallée. Abandonnant sa carrière et son nom, elle est devenue la nouvelle « Madame Aloïs ». ça s’écrit Aloïs, mais en alsacien, ça se prononce plutôt àliis, ou bien àllisi. Ariane, ne perdons pas le fil, élève son jeune fils entre son mari absent, sa belle-fille Sieglinde, blonde adolescente née du premier mariage d’Aloïs, et sa propre belle-mère, la matriarche du clan qui ne l’a jamais vraiment acceptée.

Quand Sieglinde est retrouvée tuée par balle sur la tombe de sa mère, donc la première épouse d’Aloïs, le mari absent, toute la ville entre en ébullition. Un récit tendu dans l’Alsace d’après-guerre, entre secrets et faux-semblants. L'enquête s'annonce ardue pour un juge d'instruction, et pour sa secrétaire, qui nous racontent cette histoire à la manière d'une miss Marple alsacienne. Le polar est écrit par la brillante Florence Hugodot, première femme de France à intégrer le corps préfectoral, en 1974 à Ribeauvillé, avant de devenir magistrate puis avocate. Florence Hugodot qui nous avait déjà gâté avec Vosgial Killer, un thriller avec un meurtre dans un groupe de rando, Vosgial Killer, comme sa nouveauté Noire Neige, toujours au Verger, c’est toujours 10 € chez votre libraire préféré.

